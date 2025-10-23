Ричмонд
Шторм «Бенджамин» во Франции повалил деревья: видео разрушений

Погода ухудшилась в четверг, 23 октября. Местами порывы ветра достигли 39−45 метров в секунду. Региональные власти сообщили о четырех пострадавших.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Штормовой ветер оборвал линии электропередачи — без света остались около 140 000 объектов. Перебои в электроснабжении зафиксировали в центральных, западных и восточных районах.

В 19 департаментах ввели оранжевый код опасности. В проливе Ла-Манш вырос риск формирования высоких волн.

Также непогода привела к остановке железнодорожного сообщения между городами. Местные власти призвали жителей перед поездкой сверять информацию о действующих поездах.

Штормовые порывы повалили деревья, некоторые из них упали на автомобили. Ветер сорвал крыши и разрушил легкие конструкции. В нескольких городах закрылись общественные парки и сады.

По прогнозу синоптиков, улучшение метеоситуации ожидается только в пятницу, 24 октября.