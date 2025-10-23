Шторм «Бенджамин» во Франции повалил деревья: видео разрушений

Штормовой ветер оборвал линии электропередачи — без света остались около 140 000 объектов. Перебои в электроснабжении зафиксировали в центральных, западных и восточных районах.
Также непогода привела к остановке железнодорожного сообщения между городами. Местные власти призвали жителей перед поездкой сверять информацию о действующих поездах.
Штормовые порывы повалили деревья, некоторые из них упали на автомобили. Ветер сорвал крыши и разрушил легкие конструкции. В нескольких городах закрылись общественные парки и сады.
По прогнозу синоптиков, улучшение метеоситуации ожидается только в пятницу, 24 октября.