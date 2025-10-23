Посольство РФ в Доминикане распространило рекомендации из-за шторма «Мелисса»

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами выступил с прогнозом, что сформировавшийся несколько дней назад в Атлантическом океане тропический шторм «Мелисса» может в ближайшее время обрести силу урагана. 20 октября доминиканская газета Diario Libre написала, что прохождение «Мелиссы» мимо Доминиканы вызвало у ее побережья волны высотой более трех метров.