Посольство РФ в Доминикане распространило рекомендации из-за шторма «Мелисса»

Посольство РФ в Доминиканской Республике оповестило российских граждан, находящихся в стране, о ситуации в связи с прохождением мимо ее территории тропического шторма «Мелисса» и распространило рекомендации в этой связи.
«В связи с тропическим штормом “Мелисса” правительством республики введен режим повышенной готовности в 24 провинциях страны и национальном округе, — говорится в сообщении диппредставительства в его Telegram-канале. — В восьми южных провинциях и столице страны объявлен красный уровень опасности, в них же 23 октября объявлен нерабочим днем, за исключением предприятий непрерывного цикла и учреждений, обеспечивающих население услугами первой необходимости: продуктовых магазинов, аптек и автозаправочных станций».
Посольство подчеркнуло, что основная угроза из-за прохождения шторма связана с проливными дождями и возможными подтоплениями. В сообщении отмечается также низкая скорость продвижения циклона в направлении запада и северо-запада, «имеется вероятность его усиления до урагана».
«Просим следовать указаниям местных властей, соблюдать меры предосторожности, избегать опасных зон, — говорится в сообщении. — В случае возникновения экстренных ситуаций просим обращаться в посольство. Телефон — +18098729559».
Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами выступил с прогнозом, что сформировавшийся несколько дней назад в Атлантическом океане тропический шторм «Мелисса» может в ближайшее время обрести силу урагана. 20 октября доминиканская газета Diario Libre написала, что прохождение «Мелиссы» мимо Доминиканы вызвало у ее побережья волны высотой более трех метров.
Согласно прогнозу Доминиканского института метеорологии (Indomet), который привела газета, погодные условия в ближайшее время в республике ухудшатся, в связи с чем учреждение распространило рекомендацию судам оставаться в портах. Также институт призвал соблюдать меры предосторожности в туристических комплексах на побережье, чтобы защитить их инфраструктуру. По прогнозам института, погода начнет улучшаться 24 октября.