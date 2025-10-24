В СЗФО придут снег, дождь и гололедица

В Вологодской области после периода ночных заморозков до −6 °C в ночь на пятницу повсеместно ожидается до +2−4 °C, днем — от +4 °C до +7 °C, возможны небольшие дожди. В Архангельской области будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром — местами туман. Ветер — южного направления, от двух до семи метров в секунду. Температура ночью — от −2 °C до +3 °C, днем ожидается от +1 °C до +6 °C.