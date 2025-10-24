В СЗФО придут снег, дождь и гололедица

Несколько регионов Северо-Западного федерального округа ожидают в пятницу сложные погодные условия с осадками и понижением температуры. В некоторых областях будет наблюдаться гололедица, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.
Наиболее сложные погодные условия складываются в северных и восточных регионах округа. В Республике Коми прогнозируются смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега с ночными туманами при суточной температуре от −2 °C до +5 °C. «Осенняя пасмурная погода. Наша территория находится на теплой стороне антициклона, наблюдается повышенная влажность, очень велика вероятность туманов, пока сохраняется повышенный температурный фон», — сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.
Ненецкий автономный округ ожидают осадки в виде снега и дождя с усилением ветра до 15−17 метров в секунду на побережье, что создает дополнительные сложности. Температура ночью — от −2 °C до +3 °C, днем — от нуля до +5 °C.
Мурманская область и Карелия столкнутся с умеренными осадками и гололедицей при схожих температурных показателях — от нуля до +8 °C. В Мурманской области сохранится облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. В Карелии ночные и утренние часы будут сопровождаться гололедицей на дорогах, что особенно опасно в период смены сезонов.
В Вологодской области после периода ночных заморозков до −6 °C в ночь на пятницу повсеместно ожидается до +2−4 °C, днем — от +4 °C до +7 °C, возможны небольшие дожди. В Архангельской области будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром — местами туман. Ветер — южного направления, от двух до семи метров в секунду. Температура ночью — от −2 °C до +3 °C, днем ожидается от +1 °C до +6 °C.
Наиболее благоприятные условия сохраняются в западной части округа. В Псковской и Новгородской областях ожидаются небольшие дожди с температурой до +13−14 °C днем и умеренным южным ветром. Калининградская область остается самым теплым регионом с температурой +9−14 градусов и облачной дождливой погодой без опасных метеоявлений.