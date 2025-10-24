Группа альпинистов из России столкнулась с непогодой при спуске с вершины в Непале

«Они продолжают спуск. Там просто плохая погода. Они находятся уже на высоте 7000 метров», — цитирует его РИА Новости.
По словам Пятницина, связь с группой устойчивая, состояние альпинистов нормальное. «Просто плохая видимость, а там опасно идти. Поэтому они идут очень аккуратно и осторожно», — пояснил вице-президент ФАР.
Ранее Telegram-канал Shot писал, что группа российских альпинистов под руководством Андрея Васильева с 22 октября не может спуститься с вершины Манаслу в Непале на высоте 8163 метра.