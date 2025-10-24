Ричмонд
Группа альпинистов из России столкнулась с непогодой при спуске с вершины в Непале

Пятеро российских альпинистов столкнулись с непогодой и плохой видимостью при спуске с вершины Манаслу в Непале. Сейчас группа медленно спускается с высоты 7000 метров, сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Источник: Legion Media

«Они продолжают спуск. Там просто плохая погода. Они находятся уже на высоте 7000 метров», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пятницина, связь с группой устойчивая, состояние альпинистов нормальное. «Просто плохая видимость, а там опасно идти. Поэтому они идут очень аккуратно и осторожно», — пояснил вице-президент ФАР.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что группа российских альпинистов под руководством Андрея Васильева с 22 октября не может спуститься с вершины Манаслу в Непале на высоте 8163 метра.