Мегаураган «Мелисса» стремится войти в число лидеров сезона

В пятницу, 24 октября, эпицентр шторма расположился на юго-западе от Ямайки. Порывы ветра усилились до 21 метра в секунду.
Синоптики сообщили, что к субботе ураган достигнет первой категории из пяти возможных. К концу выходных вырастет до третьей или четвертой степени. Шторм проследует возле южного и западного побережья Ямайки.
В зоне опасности также находятся Гаити, Доминикана и Куба. Согласно предварительной оценке, около 400 миллиметров влаги выпадет на территории Гаити. Ямайку и Доминикану ждет около 300 миллиметров дождя. Кубе достанется примерно 100 миллиметров влаги.
Помимо осадков, вихрь принесет грозы и сильный ветер. Скорость воздушного потока составит от 60 до 65 метров в секунду. Подобные факторы способны привести к наводнениям и оползням в горной местности.
Как предполагалось ранее, риск выхода «Мелиссы» на материковую часть Америки небольшой. Но синоптики полностью не исключают такой исход.
Напомним, что в этом сезоне наиболее крупными событиями стали ураганы «Эрин», «Умберто» и «Габриэль». Существует высокая вероятность, что шторм «Мелисса» присоединится к ним.