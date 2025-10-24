В России ударили 35-градусные морозы

Прошедшей ночью в Чукотском автономном округе зафиксировали снижение столбика термометра до +34,9 °С. Такой холод охватил село Островное, которое находится в Билибинском районе.
В пятницу, 24 октября, температура поднялась до −25 °С. Кроме того, в регионе выросли сугробы. Толщина снежного покрывала составила почти 20 сантиметров.
Север Дальнего Востока отличился еще большим количеством снега. В Якутии высота сугробов превысила полметра. В поселке Чокурдах отметили 59 сантиметров снежного покрова.
Среднемесячная норма осадков в Якутии составляет 18 миллиметров. Максимальное количество выпало в 1932 году: тогда зафиксировали шесть миллиметров.
По прогнозу синоптиков, в выходные на Чукотке ожидается метель. Ветер разгонится до 12−17 метров в секунду. На побережье порывы усилятся до 20−25 метров в секунду.
На севере и западе Дальнего Востока выпадет снег, возможны гололедные явления. Ветер усилится до 18 метров в секунду.