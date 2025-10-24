Ученые под арктическими льдами нашли сложные формы жизни

Ученые из Копенгагенского университета провели исследование арктического льда. Эксперты обнаружили колонии бактерий, которые преобразовывали азот — элемент, который лежит в основе морской экосистемы.
Ранее специалисты предполагали обратную ситуация: считалось, что водная среда в Арктике испытывает дефицит азота. Низкое содержание вещества способствовало снижению пищевого потенциала океана: в нем было мало водорослей. Но предположение оказалось ошибочным.
Пик активности наблюдали на границе таяния, где больше освещения и выше температура. Однако деятельность сохранялась и под самой толщей ледяной породы.
Ученые объяснили, что подобное открытие позволило по-другому взглянуть на проблему таяния льдов в Арктике. По предварительной оценке, процесс приведет к росту водорослей: увеличится объем поглощения углекислого газа. Это поможет в борьбе с парниковым эффектом.