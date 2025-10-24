Ричмонд
Ученые под арктическими льдами нашли сложные формы жизни

Изменения климата привело к стремительному таянию ледников. Однако это позволило заглянуть вглубь породы — там скрывалась уникальная экосистема.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Арктический лед
Источник: Unsplash

Ученые из Копенгагенского университета провели исследование арктического льда. Эксперты обнаружили колонии бактерий, которые преобразовывали азот — элемент, который лежит в основе морской экосистемы.

Ранее специалисты предполагали обратную ситуация: считалось, что водная среда в Арктике испытывает дефицит азота. Низкое содержание вещества способствовало снижению пищевого потенциала океана: в нем было мало водорослей. Но предположение оказалось ошибочным.

Микробиологи нашли подо льдом уникальные формы жизни, которые из азота делают аммоний, необходимый для водорослей.

Пик активности наблюдали на границе таяния, где больше освещения и выше температура. Однако деятельность сохранялась и под самой толщей ледяной породы.

Ученые объяснили, что подобное открытие позволило по-другому взглянуть на проблему таяния льдов в Арктике. По предварительной оценке, процесс приведет к росту водорослей: увеличится объем поглощения углекислого газа. Это поможет в борьбе с парниковым эффектом.

