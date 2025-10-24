Синоптики сообщили о пике потепления на Русской равнине

На границе атмосферных фронтов образовались теплые потоки воздуха, которые направились в сторону европейской части России. Синоптики отметили, что такое явление не редкость для осени. Кроме того, обычно потепление сопровождается дождями, как это произошло и в этот раз.
В пятницу, 24 октября, атмосферный фронт растянется от берега Кольского полуострова до Кавказа. На большей части этой территории ожидается низкая интенсивность дождей.
Иная ситуация сложится на северо-западе страны: там за сутки выпадет около 15 миллиметров влаги. Такой объем характерен для одной недели октября.
В центре страны, Поволжье и на северо-западе воздух прогреется до +10−15 °С. В низовьях Дона потеплеет до +15−20 °С. Схожая метеоситуация сложится на Кубани: там ожидается +20 °С.
Тепло продлится до начала следующей недели. Во вторник на Русскую равнину придет циклон из Средиземноморья — пойдут сильные ливни. Эпицентр ненастья сосредоточится в восточных районах Центрального федерального округа, также заденет Черноземье. Там ожидается выпадение 50% климатической нормы месяца.
В Москве дожди будут менее интенсивными. В выходные ожидается около двух-трех миллиметров осадков. Температурный фон установится на две единицы выше климатической нормы. Во вторник придут ливни, но воздух останется прогрет на прежнем уровне.