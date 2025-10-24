Мокрый снег и гололед пообещали россиянам в выходные

В выходные в центре Черноземья и южных районах Европейской России ожидаются сильные ливни. Порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. На северо-востоке возможны осадки в виде мокрого снега.
На большей части европейской России в утренние часы и ночью установится туман. На погоду окажет влияние континентальный антициклон.
Юг Урала и Сибири ожидают сухие и теплые выходные. Местами возможны небольшие дожди, ночью прогнозируют дымку.
Северные районы Урала и Сибири в выходные накроют снег и мокрый снег. В регионах на дорогах появится гололед. На Таймыре пройдут метели, скорость ветра составит от 18 до 23 метров в секунду.
В западных районах Дальнего Востока усилится влияние циклона — выпадет снег, появятся гололедные явления. В отдельных районах возможны метели с сильным ветром до 18 метров в секунду. Забайкалье ожидают порывы до 23 метров в секунду.
Чукотку и Камчатку в субботу засыплет снежной крупой. Местами ожидается мокрый снег. Ветер усилится до 12−17 метров в секунду, на побережье — до 20−25 метров в секунду.
Затем фронт проследует на Сахалин. Он захватит Курилы и восточные районы Хабаровского края. Там пройдут осадки, установится сильный ветер со скоростью до 30 метров в секунду.