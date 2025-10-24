В атмосфере Солнца впервые зафиксировали колебания, разогревающие корону

Европейские астрономы обнаружили при помощи наземного телескопа DKIST первые прямые свидетельства существования так называемых альвеновских волн в атмосфере Солнца, предположительно играющих ключевую роль в разогреве его короны до сверхвысоких температур. Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Нортумбрии.
«Это открытие — конечный результат очень долгих и кропотливых поисков, которые начались еще в 1940 годах. Нам наконец-то удалось напрямую увидеть эти закручивающие колебания, которые периодически заставляют линии магнитного поля проникать в корону и покидать ее пределы», — пояснил профессор Университета Нортумбрии Ричард Мортон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
По текущим оценкам астрономов, верхний слой поверхности Солнца, так называемая фотосфера, разогрета до температуры примерно 5800 градусов Кельвина. Этот показатель вырастает до отметки примерно в миллион градусов Кельвина в пограничном слое между короной и фотосферой.
Причиной этого, по мнению многих теоретиков, могут выступать так называемые альвеновские волны, чье существование было предсказано еще в 1942 году шведским физиком Ханнесом Альвеном. Так ученые называют низкочастотные электромагнитные колебания, возникающие в результате взаимодействия ионов солнечной плазмы и его магнитного поля и, предположительно, накачивающие энергией атмосферу Солнца.
Астрономы уже обнаруживали косвенные свидетельства существования альвеновских волн на Солнце, однако в прошлом ученым не удавалось напрямую увидеть эти колебания. Эксперты впервые получили подобные снимки благодаря высокой разрешающей способности спектроскопа солнечного телескопа DKIST, установленного на Гавайских островах, и новой методике анализа данных, позволяющей разделять сигналы, порождаемые разными типами солнечных волн.
Проведенные учеными замеры подтвердили существование альвеновских волн на Солнце, а также указали на то, что они переносят примерно по 100−400 ватт энергии на каждый квадратный метр поверхности светила. Этого, по словам ученых, вполне достаточно для разогрева короны светила до сверхвысоких температур и формирования солнечного ветра даже в периоды спокойствия на Солнце, что объясняет их существование.