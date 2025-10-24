В атмосфере Солнца впервые зафиксировали колебания, разогревающие корону

Проведенные учеными замеры подтвердили существование альвеновских волн на Солнце, а также указали на то, что они переносят примерно по 100−400 ватт энергии на каждый квадратный метр поверхности светила. Этого, по словам ученых, вполне достаточно для разогрева короны светила до сверхвысоких температур и формирования солнечного ветра даже в периоды спокойствия на Солнце, что объясняет их существование.