В Индии технология вызова дождя успешно прошла тестирование

В четверг, 23 октября, в районе Бурари Дели провели эксперимент. Специалисты сообщили, что он увенчался успехом — в середине следующей недели там прогнозируют дожди. Об этом написали в издании ТАСС.
Главная причина разработки таких мер — снижение качества воздуха в Индии. Пик загрязнения отмечают ежегодно осенью.
В эпицентр неблагоприятных условий попадают штаты Пенджаб и Харьяна, которые служат основными сельскохозяйственными областями на севере страны. В октябре и ноябре каждый год там проводят сбор урожая с полей. Несмотря на государственный запрет, работники сжигают почти 20 миллионов тонн соломы каждый сезон. После такой процедуры гарь распространяется на ближайшие регионы, в том числе доходит до столицы. Часто усугубляет ситуацию безветренная погода.
В 2025 году состояние воздуха в столице ухудшилось 20 октября. Причиной стали массовые взрывы пиротехнических изделий — так в Индии празднуют Новый год.