В Индии технология вызова дождя успешно прошла тестирование

В эпицентр неблагоприятных условий попадают штаты Пенджаб и Харьяна, которые служат основными сельскохозяйственными областями на севере страны. В октябре и ноябре каждый год там проводят сбор урожая с полей. Несмотря на государственный запрет, работники сжигают почти 20 миллионов тонн соломы каждый сезон. После такой процедуры гарь распространяется на ближайшие регионы, в том числе доходит до столицы. Часто усугубляет ситуацию безветренная погода.