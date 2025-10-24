Мазут стремится к берегу: что известно о новом пятне у берегов Анапы

«На Бугазской косе уже сейчас море выбрасывает лепешки мазута в длину приблизительно 70 сантиметров, в ширину — 25 сантиметров. По космоснимкам также видно, что большое пятно движется в сторону Тамани, меньшее — в сторону Анапы. Губернатор Краснодарского края сказал про 900 тонн. Есть мнение, что все-таки не столь много, потому что в носовой части затонувшего танкера мазута оставалось меньше. При этом если со стороны Анапы все замечательно почистили, то на территориях в районе Бугазской косы, Тамани так не убрано. Там небольшое количество волонтеров работает. Сейчас, естественно, все усугубляется новым выбросом. Но прежде всего нужно локализовать ту течь, которая есть в затонувшем судне».