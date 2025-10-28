На Ямайке из-за урагана «Мелисса» погибли минимум три человека

«Министерство здравоохранения и благополучия с прискорбием сообщает о трех смертях, связанных с ураганом, — говорится в сообщении ведомства в X. — Медицинские центры остаются закрытыми, но больницы работают и оказывают помощь пострадавшим». По данным газеты Telegraph, еще по меньшей мере 13 человек пострадали.