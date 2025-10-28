Ричмонд
На Ямайке из-за урагана «Мелисса» погибли минимум три человека

Медицинские центры остаются закрытыми, но больницы работают и оказывают помощь пострадавшим.

Сейчас в Ричмонде: +10° 5 м/с 76% 761 мм рт. ст. +12°
Источник: Unsplash

Минимум три человека погибли на Ямайке из-за урагана «Мелисса», сообщает Министерство здравоохранения и благополучия карибской страны.

«Министерство здравоохранения и благополучия с прискорбием сообщает о трех смертях, связанных с ураганом, — говорится в сообщении ведомства в X. — Медицинские центры остаются закрытыми, но больницы работают и оказывают помощь пострадавшим». По данным газеты Telegraph, еще по меньшей мере 13 человек пострадали.

По сведениям на вечер понедельника, были эвакуированы лишь 1700 жителей прибрежных районов, отмечает издание. Эвакуация продолжается, но власти опасаются, что не все согласятся покинуть дома.