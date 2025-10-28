WP: ураган «Мелисса» может помешать США провести операцию против наркокартелей

Соединенные Штаты вместо проведения операции против наркокартелей в Венесуэле могут столкнуться с необходимостью реагировать на гуманитарный кризис в Карибском бассейне из-за последствий урагана «Мелисса». Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
Издание указывает, что в этом районе уже присутствует американский флот: «восемь кораблей, на которых находятся около 6000 военных, и несколько десятков воздушных судов». Как поясняет газета, многие из этого личного состава знают, как реагировать на стихийные бедствия, а присутствующие в группировке корабли также имеют большой опыт участия в ликвидации ЧС.
WP напомнила, что США традиционно помогают странам Карибского бассейна, когда те подвергаются ударам стихий, в том числе проводят поисково-спасательные операции и доставляют гуманитарную помощь. Со ссылкой на источник в Госдепе газета сообщила, что Соединенные Штаты уже подготовили запасы гуманитарной помощи, которую в случае необходимости смогут оперативно доставить в регион.
Как ранее сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, «Мелисса» движется к Ямайке со скоростью четыре километра в час и уже находится в 215 километрах к юго-западу от ее столицы Кингстона. Максимальная скорость ветра в пределах урагана за последние часы усилилась с 72,2 до 78,2 метра в секунду. По данным центра, во вторник «Мелисса» принесет на Ямайку опасные для жизни ветры катастрофической силы и станет причиной наводнений.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 000 военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере девять скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.
По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. В конце сентября американские СМИ передавали, что Соединенные Штаты в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.