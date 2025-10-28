WP: ураган «Мелисса» может помешать США провести операцию против наркокартелей

Как ранее сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, «Мелисса» движется к Ямайке со скоростью четыре километра в час и уже находится в 215 километрах к юго-западу от ее столицы Кингстона. Максимальная скорость ветра в пределах урагана за последние часы усилилась с 72,2 до 78,2 метра в секунду. По данным центра, во вторник «Мелисса» принесет на Ямайку опасные для жизни ветры катастрофической силы и станет причиной наводнений.