Межзвездный объект 3I/ATLAS пережил удар солнечной плазмы

Межзвездный объект 3I/ATLAS пережил удар облака солнечной плазмы и наблюдается сейчас около Солнца, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.
Что известно о комете 3I/ATLAS
Комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля 2025 года системой телескопов ATLAS, созданной для поиска опасных астероидов и комет. Центр малых планет подтвердил, что объект имеет межзвездное происхождение, и присвоил ему обозначение 3I/ATLAS, или A11pl3Z. Цифра «3I» указывает на то, что это третий подобный объект в истории наблюдений. Межзвездные объекты формируются за пределами Солнечной системы и могут достигать нескольких километров в диаметре, являясь остатками разрушенных планетных систем.
15 июля телескоп Gemini North получил детальные снимки кометы, которые позволили ученым определить ее происхождение. Анализ показал, что 3I/ATLAS сформировалась в толстом диске Млечного Пути — регионе с древними звездами, вращающимися выше и ниже галактической плоскости.
Возраст 3I/ATLAS оценивается в семь миллиардов лет. Это значит, что она старше Солнечной системы. Диаметр кометы составляет около 20 километров.
В августе 2025 года теоретик и космолог из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что эта комета может быть инопланетным кораблем. Он указал на то, что размеры объекта слишком велики для кометы, что наталкивает на гипотезу о неестественном происхождении космического тела. Кроме того, он заявил, что объекты такого размера слишком редки, чтобы их появление во внутренней части Солнечной системы было случайным.
Наблюдения за 3I/ATLAS
24 октября специалисты ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что 3I/ATLAS может быть частично разрушен ударом солнечной плазмы: ему предстояло выдержать удар одного из крупнейших в 25-м солнечном цикле облаков плазмы, выброшенном Солнцем в направлении кометы в ночь с 21 на 22 октября.
При этом специалисты отмечали, что удар солнечной плазмы мог, наоборот, стимулировать рост яркости тела за счет импульсного повышения темпа истечения летучих веществ из центральных областей кометы. «Не исключено, что объект в итоге, напротив, проявится на изображениях LASCO, на которых он пока скрыт», — сообщали специалисты.
По данным Московского планетария, третья межзвездная комета 3I/ATLAS должна была пролететь вблизи Солнца 29 октября — на минимальном расстоянии в 1,36 астрономической единицы. В этот день она будет находиться всего в 12 градусах от Солнца, однако увидеть ее с Земли будет невозможно.
Где сейчас 3I/ATLAS
27 октября специалисты РАН опубликовали видео, на котором видно движение объекта 3I/ATLAS около Солнца. Само Солнце находится за кадром, однако на ролике можно различить выбрасываемые им плазменные структуры.
«Видео получено нами по данным коронографа LASCO/C3 — сверхчувствительного прибора, созданного специально для наблюдения слабых объектов вблизи солнечного диска, то есть именно там, где сейчас прячется от наблюдения прибывший от других звезд объект 3I/ATLAS. Мы уже писали, что LASCO не видит данный объект, но нам помог известный трюк. Для каждого момента времени мы сложили 20 кадров —10 до и 10 после, что усредняет случайный шум, но сохраняет постоянный, даже слабый сигнал. И объект стал виден», — сообщили специалисты.
Ученые сообщили, что 3I/ATLAS продолжает движение по расчетной траектории вблизи Солнца. По их данным, объект заметно смещается относительно звездного фона, однако сигнал от него крайне слаб — приборы фиксируют лишь отдельные фотоны.
Попытки установить изменения яркости не дали достоверных результатов. По словам специалистов, на снимках можно заметить слабую динамику в области расположения объекта, но при столь низком уровне сигнала это, вероятнее всего, связано с артефактами обработки, а не с реальным делением кометы на фрагменты.
«29 октября наступает очень важный день для всех сторонников теории космического корабля или зонда: объект проходит перигелий, самую близкую к Солнцу точку и заодно едва ли не идеальное положение для изменения своей траектории. Наблюдать этот процесс, конечно, не удастся, но в этом случае после удаления от Солнца тело окажется совсем не там, где его ждут. Впрочем, исходя из последних обсуждений, с естественностью тела — его кометной природой — постепенно смиряются даже самые активные сторонники визита инопланетян», — отметили специалисты.