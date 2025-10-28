Межзвездный объект 3I/ATLAS пережил удар солнечной плазмы

«29 октября наступает очень важный день для всех сторонников теории космического корабля или зонда: объект проходит перигелий, самую близкую к Солнцу точку и заодно едва ли не идеальное положение для изменения своей траектории. Наблюдать этот процесс, конечно, не удастся, но в этом случае после удаления от Солнца тело окажется совсем не там, где его ждут. Впрочем, исходя из последних обсуждений, с естественностью тела — его кометной природой — постепенно смиряются даже самые активные сторонники визита инопланетян», — отметили специалисты.