Застрявших в пургу на Авачинском перевале на Камчатке туристов спасли

Лебедев тогда подчеркнул, что «по всем телевизорам края и по всем соцсетям» было предупреждение о мощном циклоне, и изумился решению туристов отправиться на перевал в такое время. Спасатели отправились искать людей на снегоболотоходе «Кречет», но не смогли им помочь в ночное время в связи с низкой видимостью и экстремальными погодными условиями. Кроме того, невозможно было и дойти до туристов пешком. Вместе с тем все время с ними поддерживали связь, чтобы отслеживать их состояние и сообщать о ходе спасательных работ.