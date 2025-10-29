Застрявших в пургу на Авачинском перевале на Камчатке туристов спасли

Об этом сообщила пресс-служба сети природных парков «Вулканы Камчатки» в своем телеграм-канале. Врио министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев, в свою очередь, заявил, что туристов спасли и передали родственникам.
Накануне, 28 октября, Лебедев сообщил, что в министерство поступил сигнал о помощи: в районе Авачинского перевала застряли три автомобиля, в которых находятся четыре человека. В местности шла сильная пурга — самостоятельно выбраться туристы не могли.
Лебедев тогда подчеркнул, что «по всем телевизорам края и по всем соцсетям» было предупреждение о мощном циклоне, и изумился решению туристов отправиться на перевал в такое время. Спасатели отправились искать людей на снегоболотоходе «Кречет», но не смогли им помочь в ночное время в связи с низкой видимостью и экстремальными погодными условиями. Кроме того, невозможно было и дойти до туристов пешком. Вместе с тем все время с ними поддерживали связь, чтобы отслеживать их состояние и сообщать о ходе спасательных работ.
Позже погода улучшилась — спасатели добрались до места, где находилась группа туристов.