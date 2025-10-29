Lancet: экстремальная жара уносит ежегодно почти 550 тыс. жизней по всему миру

Периоды экстремальной жары на планете участились за последние годы, повышенная температура может уносить ежегодно почти 550 тыс. жизней. С такой оценкой выступил медицинский журнал The Lancet в ежегодном отчете о влиянии изменения климата на здоровье населения Земли.
«Более высокие температуры и растущая доля уязвимых слоев населения привели с 1990 годов к росту числа смертей, вызванных экстремальной жарой, на 63% до оценочных 546 000 смертей в год в среднем за период 2012—2021-х», — говорится в докладе.
В нем отмечается, что в 2024 году впервые за всю историю метеонаблюдений средняя температура воздуха у поверхности земли была на полтора градуса больше, чем в доиндустриальную эпоху. В 2020—2024-е жители планеты в среднем сталкивались с 19 днями экстремальной жары в год, что минимум в шесть раз больше ожидаемого показателя при сценарии, если климат не менялся бы (три дня). Особенно страдают от этого уязвимые группы населения: младенцы до года и люди старше 65 лет.
Экстремальная жара также ведет к экономическим потерям, поскольку снижается продуктивность, а порой и вовсе сокращается рабочее время. Так, в 2024 году эти потери могли составить более триллиона долларов, что соответствует примерно одному проценту мирового ВВП. Кроме того, еще минимум 304 миллиарда долларов мировая экономика могла потерять из-за других экстремальных природных явлений, вызванных изменением климата.
На этом фоне авторы доклада также зарегистрировали снижение страхового покрытия потерь на случай природных катаклизмов с 67% в 2010—2014 годы до 54% в 2020—2024-е. Это означает, что дополнительное бремя по убыткам возлагается на государственные бюджеты, частные фирмы и лица, поясняется в документе.
Авторы доклада отмечают, что в целом по 12 из 20 основных индикаторов рисков для здоровья населения из-за изменения климата показатели достигли «вызывающих обеспокоенность высот». Они предупреждают о необходимости для стран, компаний и отдельных лиц принимать меры для борьбы с изменением климата и защиты здоровья населения. В противном случае негативный эффект может создать риски общественных беспорядков и конфликтов, подытоживают авторы.