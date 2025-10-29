Lancet: экстремальная жара уносит ежегодно почти 550 тыс. жизней по всему миру

В нем отмечается, что в 2024 году впервые за всю историю метеонаблюдений средняя температура воздуха у поверхности земли была на полтора градуса больше, чем в доиндустриальную эпоху. В 2020—2024-е жители планеты в среднем сталкивались с 19 днями экстремальной жары в год, что минимум в шесть раз больше ожидаемого показателя при сценарии, если климат не менялся бы (три дня). Особенно страдают от этого уязвимые группы населения: младенцы до года и люди старше 65 лет.