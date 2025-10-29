На Ямайку и Кубу обрушился «шторм века»: как выглядит ураган «Мелисса»

Ураган «Мелисса» обрушился на Ямайку и Кубу. Сотни тысяч человек были эвакуированы, полмиллиона — остались без света. «Мелиссу» уже называют «штормом века», сообщает The Guardian.
Ураган «Мелисса» сформировался над Атлантическим океаном. По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, в воскресенье, 26 октября, центр «Мелиссы» находился в 205 километрах к юго-западу от Кингстона и в 495 километрах от города Гуантанамо Кубы. Скорость ветра в эпицентре шторма достигала 230 километров в час. При этом сам ураган движется крайне медленно — со скоростью около семи километров в час. Это сопоставимо со скоростью бегущего человека.
В понедельник ураган «Мелисса» достиг максимальной, пятой, категории по шкале Саффира — Симпсона. Это стандартная шкала классификации ураганных ветров, которая предполагает оценку от одного до пяти. К категориям три и выше относятся крупные штормы, которые несут серьезный ущерб имуществу и угрозу жизни людей.
Ураган «Мелисса» станет «штормом века» для Ямайки и приведет к «катастрофической ситуации», предупреждала Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
Полмиллиона жителей Ямайки остались без света
Во вторник, 28 октября, ураган дошел до Ямайки. Порывы ветра достигали 295 километров в час. По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, это самый сильный ураган, зарегистрированный на острове за всю историю наблюдений, с 1851 года. По информации Agence France-Presse, ураган «Мелисса» стал самым мощным среди всех, достигавших суши, за 90 лет.
Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс в связи с ураганом «Мелисса» объявил страну зоной бедствия. Он призвал жителей не покидать укрытия, так как на острове продолжаются проливные дожди и сохраняется угроза новых оползней. По словам министра внутренних дел Десмонда Маккензи, без электричества остались более 530 000 человек, а около 15 000 ямайцев были эвакуированы в центры временного размещения.
Местные издания публиковали кадры затопленных улиц, поваленных деревьев и оборванных линий электропередачи. На некоторых дорогах потоки воды полностью смыли автомобили. В нескольких районах столицы Кингстона ветер сорвал крыши жилых домов и школ.
По словам специалистов, скорость продвижения урагана «Мелисса» крайне низкая, он оставался над территорией острова несколько часов. Затем шторм начал ослабевать, перейдя в четвертую категорию. Покинув Ямайку, продолжил движение в сторону Кубы.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель в обращении к нации предупредил граждан, что ураган может стать самым сильным за всю историю наблюдений на острове. По словам главы государства, к утру среды были эвакуированы 735 000 человек.
Ураган достиг южного побережья Кубы в среду, 29 октября. Утром его мощность понизилась до третьей категории. Максимальная скорость ветра достигала 195 километров в час, а центр шторма находился примерно в 95 километрах от Гуантанамо. Затем ураган вновь усилился до четвертой категории. В восточных провинциях Кубы выпало до 51 сантиметра осадков, а уровень воды у побережья достигал 3,6 метра. Диас-Канель отметил, что страну ждет «очень тяжелая ночь».
После прохождения через Кубу ураган направится в сторону Багамских островов. Правительство архипелага распорядилось эвакуировать жителей южных районов, оказавшихся на пути стихии.
Особенности урагана «Мелисса»
Метеорологи из AccuWeather сообщили, что «Мелисса» стала третьим по силе в истории после ураганов «Вилма» и «Катрина» 2005 года и «Гилберт» 1988-год.
По оценкам ученых Climate Central, столь стремительное усиление урагана связано с глобальным потеплением. Исследователи установили, что «Мелисса» двигалась над исключительно теплыми водами Атлантики, температура которых превышала норму на 1,4 градуса. По сведениям организации, вероятность таких условий увеличилась в 700 раз из-за климатического кризиса, вызванного деятельностью человека.