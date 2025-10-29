На Ямайку и Кубу обрушился «шторм века»: как выглядит ураган «Мелисса»

Ураган «Мелисса» сформировался над Атлантическим океаном. По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, в воскресенье, 26 октября, центр «Мелиссы» находился в 205 километрах к юго-западу от Кингстона и в 495 километрах от города Гуантанамо Кубы. Скорость ветра в эпицентре шторма достигала 230 километров в час. При этом сам ураган движется крайне медленно — со скоростью около семи километров в час. Это сопоставимо со скоростью бегущего человека.