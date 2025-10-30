Индекс вспышечной активности на Солнце впервые в 2025 году упал до нуля

Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили, что на видимой стороне солнечного диска наблюдается затишье. За последние 48 часов там не зафиксировали новые выбросы плазменного вещества.
События на обратной стороне Солнца в расчете не используют. Оценить их в полной мере трудно.
Эксперты объяснили, что звезда в 2025 году отличается нестабильностью. Крупные вспышки, которые длятся более недели, всего за несколько дней гаснут — начинается период спокойствия.
Подобные «мертвые зоны» способны продолжаться семь и более суток — затем процесс повторяется. Из-за таких резких скачков становится сложно сделать точный прогноз.
По предварительным расчетам, в настоящее время происходит снижение солнечной активности. Но ученые не исключают развитие и противоположной ситуации.
Специалисты привели в пример начало апреля 2024 года. Тогда индекс снизился до нулевой отметки, но уже через месяц на Солнце зафиксировали самую крупную вспышку за последние 20 лет, которая привела к магнитным бурям наивысшего класса.