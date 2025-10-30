В Швейцарии с изменением климата предлагают бороться миллионерам

Согласно выдвинутому предложению, хотят ввести налог в размере 50% на наследство всех миллионеров страны. Полученные средства социалисты планируют направить на меры по борьбе с климатическими изменениями, чтобы развивать экологические проекты по всему земному шару.
У инициативы появились противники. Они утверждают, что такое введение приведет к утечке активов из страны. В результате это может повлиять на экономику Швейцарии и ее положение в мире. Сейчас страна считается одним из востребованных и надежных центров для инвестиций.
30 ноября состоится референдум, который поможет поставить точку в вопросе. При получении одобрения на введение налога проблема климата впервые затронет налоговую сферу страны, в том числе сверхсостоятельных граждан.