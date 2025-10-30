Жителей российского региона предупредили о 10-балльных землетрясениях

Сейчас, по словам ученого, в регионе есть проблемы с застройкой. «В настоящее время города полуострова спроектированы и застраиваются таким образом, что микрорайоны состоят из десятков многоэтажных домов с узкими проездами и отсутствием зон, свободных от строений», — пояснил ученый.