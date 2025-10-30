Жителей российского региона предупредили о 10-балльных землетрясениях

В отдельных районах Камчатки возможны землетрясения магнитудой до 10. О такой опасности предупредили жителей российского региона специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пишет РИА Новости.
По сведениям последних исследований, угроза 10-балльных землетрясений существует для Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. «Дополнительным разрушительным фактором при таких событиях является разжижение грунтов, приводящее к потере устойчивости любых объектов инфраструктуры», — добавил директор института Алексей Озеров.
Снизить риски для людей помогут законодательный переход на малоэтажное строительство — в зданиях должно быть не более двух-трех этажей — и проведение высокотехнологичных вибротестирований новых строительных проектов.
Сейчас, по словам ученого, в регионе есть проблемы с застройкой. «В настоящее время города полуострова спроектированы и застраиваются таким образом, что микрорайоны состоят из десятков многоэтажных домов с узкими проездами и отсутствием зон, свободных от строений», — пояснил ученый.