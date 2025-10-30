РСТ прокомментировал данные о повреждении отеля с россиянами на Кубе

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что отель с российскими туристами на Кубе получил повреждения в результате урагана «Мелисса». По его данным, речь идет от отеле Brisas Guardalavaca Hotel в провинции Ольгин. Ураган повредил фасад здания, вырвал с корнем пальмы, а на пляже и в местном бассейне невозможно купаться из-за того, что вода загрязнена, отмечает канал.