РСТ прокомментировал данные о повреждении отеля с россиянами на Кубе

В кубинской провинции Ольгин в результате урагана «Мелисса» отмечаются незначительные повреждения отелей, не являющихся популярными туристическими объектами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Основная зона воздействия урагана пришлась на восточную часть Кубы, в частности на провинцию Ольгин, где отмечаются незначительные повреждения отелей, не являющихся популярными туристическими объектами. Наиболее востребованные туристические центры Кубы — города Гавана и Варадеро, расположенные на северо-западе острова, фактически не пострадали от неблагоприятных погодных явлений», — говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что отель с российскими туристами на Кубе получил повреждения в результате урагана «Мелисса». По его данным, речь идет от отеле Brisas Guardalavaca Hotel в провинции Ольгин. Ураган повредил фасад здания, вырвал с корнем пальмы, а на пляже и в местном бассейне невозможно купаться из-за того, что вода загрязнена, отмечает канал.
В РСТ подчеркнули, что жалоб и обращений организованных туристов к туроператорам не поступало. 30 октября ожидается прибытие самолета с российскими туристами согласно стандартному расписанию полетов.
Ураган «Мелисса» обрушился на восточное побережье Кубы в ночь на среду. Президент карибской республики Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях в связи с его прохождением.