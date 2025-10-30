Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В США заявили о готовности предоставить Кубе гумпомощь после урагана «Мелисса»

Об этом в соцсети X написал госсекретарь Марко Рубио.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 49% 745 мм рт. ст. +17°
Источник: Reuters

Соединенные Штаты готовы немедленно предоставить гуманитарную помощь населению Кубы в связи с последствиями урагана «Мелисса». Об этом в соцсети X написал госсекретарь Марко Рубио.

Ураган зафиксировали в районе Ямайки 28 октября. Тогда скорость ветра уже составляла 78 метров в секунду. Вскоре «Мелисса» обрушилась на королевство и Кубу.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что «Мелисса» принесла масштабные разрушения. Он призвал граждан оставаться в укрытиях и пообещал, что специалисты приступят к восстановительным работам, когда наладится погода.

К 29 октября ураган достиг максимальной за 90 лет мощности. Стихия повторила рекорд урагана «Дня труда», поразившего Флориду в 1935 году. Скорость ветра в тот момент приближалась к 300 километрам в час.

По последним данным, на юге Ямайки из-за урагана «Мелисса» погибли четыре человека. Предположительно, их унесло потоками воды, вызванными ураганом.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше