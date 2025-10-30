В США заявили о готовности предоставить Кубе гумпомощь после урагана «Мелисса»

Соединенные Штаты готовы немедленно предоставить гуманитарную помощь населению Кубы в связи с последствиями урагана «Мелисса». Об этом в соцсети X написал госсекретарь Марко Рубио.
Ураган зафиксировали в районе Ямайки 28 октября. Тогда скорость ветра уже составляла 78 метров в секунду. Вскоре «Мелисса» обрушилась на королевство и Кубу.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что «Мелисса» принесла масштабные разрушения. Он призвал граждан оставаться в укрытиях и пообещал, что специалисты приступят к восстановительным работам, когда наладится погода.
К 29 октября ураган достиг максимальной за 90 лет мощности. Стихия повторила рекорд урагана «Дня труда», поразившего Флориду в 1935 году. Скорость ветра в тот момент приближалась к 300 километрам в час.
По последним данным, на юге Ямайки из-за урагана «Мелисса» погибли четыре человека. Предположительно, их унесло потоками воды, вызванными ураганом.