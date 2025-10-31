Скверная погода: прогноз на ноябрь 2025 года в Москве

— Нельзя сказать, что к нам вторгся холодный воздух, и он будет всю зиму «стоять». Пока погоду определяют атлантические циклоны, и мы находимся под их влиянием — один приходит к нам, потом можно ждать существенного проникновения воздуха в наши широты, а потом на смену быстро приходит атлантический циклон — такого не прослеживается. Но когда от нас уйдет один циклон, а вслед ему будет формироваться гребень высокого давления, то только тогда можно ждать, когда начнется, действительно, вторжение холодного воздуха. Пока что такая ситуация не прослеживается, — объяснила Позднякова.