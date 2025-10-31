Скверная погода: прогноз на ноябрь 2025 года в Москве

Прогноз на ноябрь 2025 года для Москвы обещает аномальные и неблагоприятные погодные условия, которые могут доставить немало неудобств жителям столицы. Метеорологи предупреждают о резких перепадах температур, частых дождях и облачных днях, что сделает погоду особенно переменчивой. Ожидается, что в течение месяца температура будет колебаться, а осадки могут стать привычным явлением. К каким сюрпризам стоит подготовиться — в материале «Известий».
Положительная аномалия температуры
По прогнозам, с которыми ознакомились «Известия», до середины ноября в Москве сохранится теплая погода, обусловленная поступлением воздушных масс с Запада. Это приведет к отсутствию снега и сохранению температуры выше нормы, так что в начале ноября москвичи могут наслаждаться необычно теплой погодой, но стоит быть готовыми к возможным изменениям в конце месяца.
По прогнозам ведущего специалиста информагентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой для «Известий», ноябрь 2025 года в Москве, согласно девяти моделям долгосрочных прогнозов, пройдет с положительной аномалией температуры воздуха. Все модели предсказывают повышение температур на 1−1,5 градуса выше климатической нормы. Татьяна Позднякова утверждает, что вероятность того, что ноябрь будет теплее обычных значений, велика.
Ожидаются ли сильные осадки в ноябре
Синоптики предупредили «Известия» о возможных резких перепадах температур, обильных осадках и других погодных аномалиях, которые могут повлиять на климатические условия региона. Также возможно, что в праздничные дни осадки примут смешанную форму, переходя в мокрый снег с дождем. Она подчеркнула, что пока что долгосрочные модели дают именно такое развитие атмосферных событий. Что касается осадков, то для холодного периода ливни не характерны, однако ожидаются значительные дожди — особенно 31 октября.
Будут ли морозы и оттепель в ноябре
Относительно морозов в ноябре Татьяна Позднякова подчеркнула, что морозы в ночное время не всегда означают наступление зимы.
— Про оттепель говорят, когда у нас устойчиво отрицательные температуры держатся в течение всех суток, а потом они переходят в положительное значение, поэтому оттепель — это не осенний вариант. Низкие температурные часы — это тоже не заморозки, это просто легкий морозец, — рассказала «Известиям» Позднякова.
Эксперты отмечают, что осенний вариант оттепели в ноябре не ожидается, но в середине месяца возможны легкие морозы, особенно в ночное время, что вполне соответствует климатическим нормам. Позднякова уточнила, что именно в этих числах среднесуточная температура воздуха становится отрицательной, однако с учетом прогноза, что ноябрь будет чуть теплее, чем обычно, можно считать, что ночная температура воздуха будет снижаться ближе к 15-м числам октября.
Предполагается, что в начале месяца температура будет выше нормы, но к середине ноября возможны похолодания и ночные заморозки. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Москве в ноябре возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица, особенно в ночное время.
По данным «Известий», в ноябре, в любом случае, москвичам стоит ожидать переменчивую погоду: от теплых дней до холодных ночей с возможными осадками и гололедицей.
Устойчивый снежный покров в ноябре
Зачастую устойчивый снежный покров в Москве обычно формируется в конце ноября. Согласно прогнозам синоптиков, в 2025 году метеорологическая зима в столице наступит во второй половине ноября, с формированием устойчивого снежного покрова в конце календарной осени. Однако, как отмечают специалисты, в начале ноября снегопады, если и будут, то не приведут к образованию устойчивого снежного покрова, так как осадки будут таять при достижении земли. По их наблюдениям, устойчивый снежный покров в Москве в этом месяце — явление крайне редкое.
Очень редко, когда образуется устойчивый снежный покров. Как правило, это бывает в самых последних числах ноября. Снег выпадает, держится, а потом практически исчезает. Это связано с тем, что зимы стали теплее, чем в прошлом веке. Устойчивый снежный покров будет формироваться только в декабре, исходя из имеющихся прогнозов.
Когда начнется холодное вторжение в Москву
Холодное вторжение в Москву в ноябре 2025 года ожидается в результате воздействия нескольких циклонов, которые принесут в столицу холодные арктические воздушные массы. Как выяснили «Известия», в период с 8 по 11 ноября температура воздуха в Москве может опуститься до −1…4 °C ночью и 2…7 °C днем, что приведет к разрушению снежного покрова.
Что касается начала холодного вторжения, то здесь Татьяна Позднякова уточнила, что атмосферные циклоны, определяющие погоду, не позволяют предсказать длительное нахождение холодного воздуха.
— Нельзя сказать, что к нам вторгся холодный воздух, и он будет всю зиму «стоять». Пока погоду определяют атлантические циклоны, и мы находимся под их влиянием — один приходит к нам, потом можно ждать существенного проникновения воздуха в наши широты, а потом на смену быстро приходит атлантический циклон — такого не прослеживается. Но когда от нас уйдет один циклон, а вслед ему будет формироваться гребень высокого давления, то только тогда можно ждать, когда начнется, действительно, вторжение холодного воздуха. Пока что такая ситуация не прослеживается, — объяснила Позднякова.
Однако, возможно, кратковременное охлаждение в предстоящие праздничные дни, когда образуется «тыл» между сменяющими друг друга атлантическими циклонами, потому что некоторые модели дают осадки не только в видя дождя, но и мокрого снега. По словам Поздняковой, не исключено, что в праздники так и случится.
Как москвичам подготовиться к холодам
Хорошим решением будет приобрести водонепроницаемую одежду и обувь, которая защитит от влаги. При этом она должна быть устойчивой и нескользящей, чтобы избежать падений на скользких поверхностях. Кроме того, рекомендуется одеваться слоями, чтобы легко адаптироваться к перепадам температур в течение дня, особенно в утренние и вечерние часы, когда температура может резко падать.
Важно заранее проверить и состояние автомобиля, если вы планируете передвигаться на машине. В условиях плохой погоды дороги могут стать скользкими, а заторы — частыми. Также перед выходом на улицу стоит захватить с собой зонт и защитные средства от дождя. Будьте внимательны при переходах, особенно если снег с дождем может создать гололедицу на тротуарах.
Нестабильные погодные условия могут негативно повлиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями. В данном случае, необходимо пить больше теплых напитков, следить за уровнем влажности в помещении и избегать переохлаждения — всё это поможет сохранить хорошее состояние здоровья в период резких изменений погоды.