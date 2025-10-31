Синоптики рассказали россиянам, чем «порадует» погода в последний день октября

В пятницу, 31 октября, в Якутии ожидается минусовая температура. В Тикси термометр покажет −3 °С. В Верхоянске похолодает до −7 °С, в Якутске — до −6 °С. На юге относительное тепло сохранится только во Владивостоке: столбик термометра поднимется до +7 °С. В Южно-Сахалинске и Хабаровске прогнозируют +6 °С. В Благовещенске ожидается +4 °С, в Чите — +2 °С.