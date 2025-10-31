Ричмонд
Синоптики рассказали россиянам, чем «порадует» погода в последний день октября

На Дальнем Востоке выглянет солнце, но воздух прогреваться не будет. Территорию захватит холодный ветер.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 31 октября, в Якутии ожидается минусовая температура. В Тикси термометр покажет −3 °С. В Верхоянске похолодает до −7 °С, в Якутске — до −6 °С. На юге относительное тепло сохранится только во Владивостоке: столбик термометра поднимется до +7 °С. В Южно-Сахалинске и Хабаровске прогнозируют +6 °С. В Благовещенске ожидается +4 °С, в Чите — +2 °С.

Похожая ситуация сложится в Сибири: антициклон принесет осадки в северные районы, юг останется под лучами солнца. В Норильске сегодня ожидается −1 °С, в Салехарде — +1 °С, в Ханты-Мансийске — +3 °С, в Омске — +4 °С, в Тюмени — +7 °С, в Иркутске — +4 °С.

На западную часть Урала придет пасмурная погода со стороны Поволжья. В Оренбурге — +13 °С, в Уфе и Челябинске — +10 °С, в Екатеринбурге — +8 °С, в Перми — +7 °С.

Пасмурная метеоситуация ожидается в восточных районах Европейской России. Осадки в виде дождей выпадут в центральной части, но там их интенсивность окажется небольшой.

На северо-западе сегодня установится тепло, выглянет солнце. В Калининграде температура поднимется до +11 °С. В Калуге — +5 °С, в Орле — +6 °С, в Белгороде, Самаре и Петрозаводске — +7 °С. В северной части пройдут дожди.

Циклонический вихрь на юге начнет снижать обороты, но сегодня осадки еще сохранятся. В Сочи столбик термометра не поднимется выше +16 °С. В Краснодаре — +14 °С, в Ростове-на-Дону — +10 °С, в Луганске — +9 °С.

В Северной столице — +7−9 °С, без дождей. В Москве — пасмурно, +5−7 °С.

В пятницу геомагнитное поле останется неустойчивым. Шанс новых возмущений составляет 40%, магнитных бурь — 29%.