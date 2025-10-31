Ричмонд
Синоптик рассказал, когда наступит метеорологическая зима в Центральной России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что ноябрь будет относительно теплым и сухим.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/ — Метеорологическая зима в Центральной части России переносится на последнюю декаду ноября, температура в течение месяца будет на 2−4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«Таким образом, ноябрь-2025 будет относительно теплым и сухим, а значит, наступление метеорологической зимы (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений), которое обычно происходит около 10 ноября, будет отложено, как и формирование снежного покрова, на последнюю декаду календарной осени», — говорится в сообщении.

Тишковец отметил, что в ноябре недобор осадков в столичном регионе составит 20−30%.