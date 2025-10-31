Синоптик рассказал, когда наступит метеорологическая зима в Центральной России

«Таким образом, ноябрь-2025 будет относительно теплым и сухим, а значит, наступление метеорологической зимы (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений), которое обычно происходит около 10 ноября, будет отложено, как и формирование снежного покрова, на последнюю декаду календарной осени», — говорится в сообщении.