Во Вьетнаме из-за сильных осадков погибли 13 человек: видео наводнения

Наибольшую интенсивность дождей отметили в центральных районах Вьетнама. Вода затопила около 116 000 зданий, пострадали сельскохозяйственные земли — около пяти тысяч гектаров.
В эпицентр непогоды попали исторические города Хюэ и Хой Ан, которые входили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В туристических районах отметили массовую отмену бронирования отелей. Работу гостиниц приостановили.
Люди перемещались по затопленным участкам на лодках или вплавь. Ливни нарушили транспортное сообщение между городами, повредили линии электропередачи.
В Сети появилось видео спасения ребенка. Несколько взрослых вытащили мальчика из водяного потока, который сносил все на пути.
По прогнозу синоптиков, ситуация способна ухудшиться. В отдельных регионах ожидается выпадение до 500 миллиметров осадков до конца недели. В стране сохраняется риск новых наводнений и оползней.