На пять градусов теплее обычного ожидается суббота в Центральной России

Южные районы сегодня дождь обойдет стороной. При этом температура понизится на несколько пунктов. В Севастополе похолодает до +14 °С, в Керчи — до +15 °С, в Краснодаре — до +16 °С. В Сочи воздух прогреется до +18 °С, выглянет солнце. В Астрахани сегодня — +16 °С, в Донецке — +11 °С, в Ростове-на-Дону — +12 °С, во Владикавказе — +14 °С.