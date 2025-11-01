На пять градусов теплее обычного ожидается суббота в Центральной России

В субботу, 1 ноября, на европейской территории страны температура повысится. Столбик термометра установится от +5 °С до +10 °С. Показатели на три-пять градусов превысят климатическую норму ноября.
В Великом Новгороде ожидается +7 °С, в Иваново — +5 °С, в Кирове — +3 °С, в Чебоксарах — +4 °С, в Самаре — +6 °С, в Орле — +8 °С. В Смоленске воздух прогреется до +8 °С, во Владимире — до +5 °С, в Липецке — до +8 °С.
Северная часть страны окажется ближе к зиме, чем остальные регионы. На Кольском полуострове пройдет мокрый снег. Холод ворвется на северо-восток.
В Петрозаводске — +4 °С, в Архангельске — +1 °С, в Мурманске — +2 °С, в Воркуте — −11 °С, в Нарьян-Маре — −7 °С. В Калининграде воздух прогреется до +12 °С, в Пскове и Белгороде — до +9 °С, в Туле — до +7 °С.
Южные районы сегодня дождь обойдет стороной. При этом температура понизится на несколько пунктов. В Севастополе похолодает до +14 °С, в Керчи — до +15 °С, в Краснодаре — до +16 °С. В Сочи воздух прогреется до +18 °С, выглянет солнце. В Астрахани сегодня — +16 °С, в Донецке — +11 °С, в Ростове-на-Дону — +12 °С, во Владикавказе — +14 °С.
Дальний Восток ожидают осадки. В Приамурье столбик термометра установится от нуля до +5 °С, в Приморье — от +5 °С до +10 °С. Владивосток попадет в пограничную зону — дожди будут переходить в мокрый снег.
На Урал придут воздушные массы с Карского моря и принесут осадки. Локально ожидается мокрый снег.
В Санкт-Петербурге термометр покажет около +7 °С, местами пройдет моросящий дождь. В Москве — +6−8 °С, локально ожидаются осадки.
Вероятность геомагнитных возмущений поля Земли сегодня составляет 35%, шанс на магнитные бури — 36%.