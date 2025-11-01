Повредил крыши и разрушил фасады зданий: видео ураганного ветра на Сахалине

В регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По прогнозу синоптиков, в субботу ожидаются порывы от 25 до 30 метров в секунду. Местами усилятся до ураганных значений — 33−35 метров в секунду.
В Сети очевидцы выложили видео непогоды. В регионе установился штормовой ветер, идет ливень. Ожидается выпадение до 50 миллиметров осадков.
На другой съемке видно, как природная стихия разрушила отделку фасада жилого здания. Также повредила кровельное покрытие, сорвала металлочерепицу.
Жители Южно-Курильска поделились еще кадрами. На них крышу практически оторвало от остальной части дома.
Сильный ветер повредил в регионе линии электропередачи. Власти сообщили, что ведутся восстановительные работы. Аварийные службы приведены в режим повышенной готовности. Штормовое предупреждение действует до конца 2 ноября.