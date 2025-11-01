Синоптики рассказали, в каких регионах России температура на праздниках опустится ниже нормы

В северо-западной части пройдет мокрый снег. Ожидается усиление ветра до 11−16 метров в секунду. В ночные и утренние часы образуется туман — видимость на дорогах снизится.
Юг европейской территории России в выходные ожидает сильный ветер и небольшие дожди. Потоки разгонятся до 15−20 метров в секунду. К началу следующей недели поднимется атмосферное давление — установится малооблачная погода.
Со стороны Карского моря придет антициклонический вихрь, который в выходные установится над Уралом и захватит часть северо-восточных регионов Европейской России. Там ожидается сухая и морозная погода. Температура опустится ниже нормы на два-пять градусов.
Циклон, который сегодня находится в Зауралье, сдвинется на восток. К воскресенью, 2 ноября, перейдет на юг Урала и запад Сибири. На этой территории прогнозируют осадки, возможен гололед на дорогах. В южных районах Сибири скорость ветра составит 20−25 метров в секунду.
Североатлантические циклоны захватят Таймыр. Пройдет снег, локально ожидаются мокрый снег и гололедные явления. Порывы ветра дойдут до 15−20 метров в секунду.
Северо-восток Якутии, Магадан и запад Чукотки окажутся под воздействие арктических воздушных масс. Температурный фон в выходные и начале следующей недели опустится ниже климатической нормы на пять градусов, местами аномалия составит 12 градусов. Выпадет снег, пройдут метели.