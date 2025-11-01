Синоптики рассказали, в каких регионах России температура на праздниках опустится ниже нормы

Циклон, который сегодня находится в Зауралье, сдвинется на восток. К воскресенью, 2 ноября, перейдет на юг Урала и запад Сибири. На этой территории прогнозируют осадки, возможен гололед на дорогах. В южных районах Сибири скорость ветра составит 20−25 метров в секунду.