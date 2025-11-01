Нефть уходит: итоги 18‑летнего мониторинга Черного моря

Для оценки уровня загрязнения окружающей среды ученые проанализировали состав воды. Работу провели в рамках подготовки к Международному дню Черного моря.
Результаты удивили: даже после события 2024 года уровень загрязнения остался низким. Высокое количество опасных веществ фиксировали только в момент непосредственно после разлива нефти. Кроме того, Черное море в 2025 году оказалось самым чистым за последние 18 лет.
Причиной такого исхода ученые считают работу по очистке пляжей Анапы. Они в несколько раз превзошли по масштабу меры, которые приняли в 2007 году в Керченском проливе.
Эксперты добавили, что также роль сыграли пляжи: в местах происшествий они отличаются по ландшафту берега. Песок в Анапе послужил якорем, который притянул нефть и не дал ей попасть обратно в воду. В Керченском проливе преобладали скальные породы — мазут находился в Черном море несколько лет и не выходил на сушу.
Однако специалисты отметили, что на берегу Анапы сохраняется угроза загрязнения морской воды. Подобная ситуация продлится примерно два-три года. Часть нефти остается на берегу — она может обратно попасть в море.