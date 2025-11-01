Нефть уходит: итоги 18‑летнего мониторинга Черного моря

Эксперты добавили, что также роль сыграли пляжи: в местах происшествий они отличаются по ландшафту берега. Песок в Анапе послужил якорем, который притянул нефть и не дал ей попасть обратно в воду. В Керченском проливе преобладали скальные породы — мазут находился в Черном море несколько лет и не выходил на сушу.