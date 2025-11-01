Ученый Завьялов: в Тихом океане готовится мощный подземный удар

Там интересно другое. Дело в том, что зона Каскадия, по сути, является сейсмической брешью. О чем речь? По всем признакам этой зоны, по ее строению здесь должны происходить сильные землетрясения магнитудой более семи. А что мы видим? Как минимум 120 лет, а именно столько ведутся систематические наблюдения за землетрясениями, ничего подобного не происходило.