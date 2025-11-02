На Солнце возобновились сильные вспышки

«На Солнце фиксируется возобновление сильной вспышечной активности, последний раз наблюдавшейся в середине октября и прерванной на две недели», — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Так, около четырех часов утра астрономы зафиксировали на восточном крае звезды вспышку уровня М1.0.
«Вспышка наблюдалась около 11 минут с 3:26 до 3:37 по московскому времени. Событие не окажет воздействия на Землю», — уточнили в Лаборатории.
По мнению ученых, эта вспышка стала предвестником длительного всплеска солнечной активности, пик которого придется с 3 по 9 ноября. Сейчас на левом краю Солнца выходят к Земле два мощных центра активности. Они заметны по крупным магнитным петлям с высотой до 200−300 тысяч километров (примерно в 16−24 раза больше Земли).
Одна из областей получила в каталоге номер 4272. Но ночной взрыв произошел не там, а в расположенной ниже еще более крупной области, пока не имеющей номера (так как она все еще находится за краем солнечного диска и не вышла к Земле полностью).
«Исходя из того, что это не помешало ей начать уже сейчас формировать события сильного уровня, взрывной потенциал и энергия центра могут быть огромными. По-видимому, еще около двух-трех дней происходящими здесь процессами можно будет любоваться как чисто эстетическим зрелищем. С середины будущей недели они начнут бить уже по Земле», — прогнозируют астрономы.