Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жертвами землетрясения в Афганистане стали не менее 20 человек, более 300 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на афганский Минздрав.

Сейчас в Ричмонде: +11° 1 м/с 95% 762 мм рт. ст. +13°
Источник: Reuters

«Двадцать человек погибли, еще 320 ранены», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о десяти погибших и 260 раненых.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло минувшей ночью в центральной части Афганистана, в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф. Очаг залегал на глубине десять километров.

Самые мощные толчки ощущались в городах Айбак, Мазари-Шариф и Маймана. Землетрясение почувствовали в Кабуле, а также в Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Пакистане, Иране и даже Индии.

По информации властей провинции Саманган, землетрясение вызвало горный обвал, из-за которого полностью перекрыт участок трассы Балх — Саманган в районе ущелья Ташгурган.