Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек

«Двадцать человек погибли, еще 320 ранены», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о десяти погибших и 260 раненых.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло минувшей ночью в центральной части Афганистана, в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф. Очаг залегал на глубине десять километров.
Самые мощные толчки ощущались в городах Айбак, Мазари-Шариф и Маймана. Землетрясение почувствовали в Кабуле, а также в Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Пакистане, Иране и даже Индии.
По информации властей провинции Саманган, землетрясение вызвало горный обвал, из-за которого полностью перекрыт участок трассы Балх — Саманган в районе ущелья Ташгурган.