На Солнце зарегистрировали самую сильную за месяц вспышку

«Максимум излучения зарегистрирован в 13:11 по Москве. По данным каталогов, это самое сильное солнечное событие с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4», — сказал он.
Сейчас астрономы наблюдают формирование крупного выброса массы, направление которого пока точно не определили, добавил Богачев.
«Центр активности, однако, пока довольно сильно отклонен от направления на Землю, хотя и приближается сейчас к нему. Поэтому, если только плазма не была выброшена под очень большими углами, то солнечное вещество пройдет мимо планеты», — пояснил специалист.