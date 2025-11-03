Ричмонд
В Афганистане увеличилось число погибших и пострадавших при землетрясении

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Число жертв и пострадавших в результате землетрясения на севере Афганистана приблизилось к 900, сообщил афганский новостной портал Tolo news со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Источник: Reuters

«Сильное землетрясение, произошедшее минувшей ночью на севере страны, унесло жизни по меньшей мере 27 человек и оставило более 850 ранеными», — заявила директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи, слова которой приводит Telegram-канал издания.

В заявлении ВОЗ, размещенном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), говорится, что организация направила в районы, затронутые стихийным бедствием, команды медиков-реаниматологов и хирургов-травматологов, которые работают в тесном контакте с местными властями.

ВОЗ предупреждает, что с продолжением спасательных операций и извлечения пострадавших из-под завалов существует вероятность увеличения числа жертв.

«Ситуация в некоторых пострадавших от землетрясения районах критическая, и спасательные команды продолжают работать над оказанием помощи пострадавшим», — подчеркнула Балхи.

Ранее Американский сейсмологический центр (USGS) сообщил о произошедшем на севере Афганистана землетрясении магнитудой 6,3, его эпицентр располагался в 35 километрах от уезда Хольм. Согласно последним данным, в результате землетрясения более 20 человек погибли, пострадали 534 человека.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская