В Афганистане увеличилось число погибших и пострадавших при землетрясении

В заявлении ВОЗ, размещенном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), говорится, что организация направила в районы, затронутые стихийным бедствием, команды медиков-реаниматологов и хирургов-травматологов, которые работают в тесном контакте с местными властями.