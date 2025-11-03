Ричмонд
В Непале семь человек погибли при сходе лавины

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя — РИА Новости. Семь человек погибли и четверо пропали без вести в результате схода лавины в базовом лагере пика Ялунг-Ри в Непале, сообщила полиция страны.

Источник: AP 2024

«Среди погибших — трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала», — сообщил заместитель суперинтенданта полиции округа Долакха Гьян Кумар Махато изданию Kathmandu Post.

Он отметил, что четыре человека получили ранения. По его словам, лавина сошла, когда команда непальских и иностранных альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг-Ри, готовясь к восхождению на более высокую вершину Долма-Кханг (6332 метра).

Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что 15 человек, включая иностранных альпинистов и непальских гидов, не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал в Непале в понедельник утром.

Согласно последним данным, спасательные работы были приостановлены после наступления вечера. Ранее спасательные работы были отложены из-за ограничений на полёты в регионе Ролвалинг, которые требуют специального административного разрешения для полётов вертолётов. Даже после получения разрешения неблагоприятные погодные условия привели к дальнейшей задержке.

Ялунг-Ри-Химал — гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для треккинга среди новичков, поскольку предлагает несложные смешанные маршруты. Для восхождения на Ялунг-Ри требуется соответствующее альпинистское снаряжение, но это место считается идеальной отправной точкой для тех, у кого мало или совсем нет опыта скалолазания.

