На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что выбросы плазмы из вспышечных центров пока идут мимо Земли. «Верхняя область сейчас удалена от направления на Землю примерно на 60 градусов, что считается безопасным. Но уже завтра в это время этот угол сократится до 45 градусов, и выбросы смогут начать цеплять Землю краем. К выходным же оба активных центра, по сути, выйдут на линию Солнце — Земля», — говорится в сообщении.