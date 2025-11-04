Синоптик Ильин: метеорологическая зима придёт в Москву 11 ноября

«С 11 ноября в ночные часы температура воздуха будет понижаться до −1…-3 °С. В течение ближайших шести — семи дней похолодает, и столбик термометра опустится до −2…-5 °С. С 19 ноября в дневные часы температура будет опускаться до −3 °С», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, ночные морозы ожидаются до 17 ноября, после чего в столицу может вернуться волна более тёплого воздуха.
В свою очередь, доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов сообщил, что в Пермском крае на следующей неделе может похолодать до −25 °С.
«Уже
Как отметил эксперт, если эта воздушная масса будет распространяться далее на юг, то будут созданы условия для сильного похолодания в северной части региона.