Синоптик Ильин: метеорологическая зима придёт в Москву 11 ноября

«С 11 ноября в ночные часы температура воздуха будет понижаться до −1…-3 °С. В течение ближайших шести — семи дней похолодает, и столбик термометра опустится до −2…-5 °С. С 19 ноября в дневные часы температура будет опускаться до −3 °С», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».