Вспышка высшего класса X произошла на Солнце

По данным графика лаборатории, вспышка началась в 20:15. Руководитель лаборатории Сергей Богачев сообщил, что последний раз вспышку подобной мощности фиксировали на звезде почти пять месяцев назад. По словам ученого, максимум вспышки наступил в 20:34 — она достигла балла Х1.8, передает РИА Новости.
3 ноября на Солнце в рентгеновском диапазоне зарегистрировали две мощные вспышки класса М, они длились 1 час и 61 минуту соответственно. Позднее на светиле зафиксировали вспышку средней мощности класса М3.2, которая стала третьей за сутки. Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури, если ей удастся достигнуть Земли.
В тот же день в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали о дальнейшем росте вспышек и геомагнитных возмущениях на Солнце. За сутки геомагнитная обстановка была спокойной, а солнечная активность находилась на умеренно повышенном уровне.