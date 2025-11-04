Вспышка высшего класса X произошла на Солнце

3 ноября на Солнце в рентгеновском диапазоне зарегистрировали две мощные вспышки класса М, они длились 1 час и 61 минуту соответственно. Позднее на светиле зафиксировали вспышку средней мощности класса М3.2, которая стала третьей за сутки. Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури, если ей удастся достигнуть Земли.