Повторную вспышку Х-класса зафиксировали ученые в ночь на среду

Ученые присвоили вспышке категорию Х1.1. Напомним, что предыдущее явление отметили в 20:34 по московскому времени во вторник, 4 ноября. Его мощность достигла уровня Х1.8.
Источник вылета плазмы последнего события находился на скрытой стороне солнечного диска, хотя магнитные петли над краем ученые заметили еще вчера, 4 ноября. Локация располагалась в южном полушарии звезды. Сейчас сказать точно, что там происходит, сложно.
Ученые отметили, что около трех недель назад, когда эта часть оставалась видимой, на ней отсутствовала активность. Например, зона 4274, которая стала причиной вспышки 4 ноября, сформировалась уже тогда.
Ранее предполагали, что на обратной стороне Солнца находятся два крупных сосредоточения темных пятен. Сейчас стало ясно, что там сформировался третий центр. Из-за этого активность звезды способна продержаться более долгое время, чем ожидалось.
Кроме того, эксперты объяснили, что две подряд Х-вспышки — редкое явление. Всего в XXI веке на звезде зафиксировали 240 подобных событий. Последний раз вспышки класса Х произошли друг за другом с промежутком около 10 часов 3 и 4 января.
По прогнозу, геомагнитная ситуация на Земле в среду останется неустойчивой. Вероятность магнитных бурь составит три процента.