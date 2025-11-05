Повторную вспышку Х-класса зафиксировали ученые в ночь на среду

Кроме того, эксперты объяснили, что две подряд Х-вспышки — редкое явление. Всего в XXI веке на звезде зафиксировали 240 подобных событий. Последний раз вспышки класса Х произошли друг за другом с промежутком около 10 часов 3 и 4 января.