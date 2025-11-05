Ричмонд
Синоптики рассказали, какие регионы России запорошит снегом на неделе

На юге страны воцарится почти летнее настроение: там обоснуется антициклон. Локально пройдут кратковременные дожди, лишь они нарушат погодную идиллию.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Набережная адмирала Невельского в Хабаровске
Источник: РИА "Новости"

В низовьях Волги и Дона, а также на кавказских склонах столбик термометра поднимется до комфортных +10−15 °C. В Крыму и на Кубани ожидается до +15−20 °C.

Иная метеокартина сложится над Средней Волгой: до пятницы регион будет находиться во власти фронтальной облачности. Небо затянет тучами — начнутся дожди. Но вместе с ними туда придет согретый Гольфстримом воздух. Благодаря ему температура повысится до +6−11 °C.

Северо‑запад ждет сырая погода. Атлантические циклоны на неделе принесут плотные облака. На севере прогнозируют смешанные осадки в виде дождя со снегом. Температурный фон приятно удивит, потому что окажется выше климатической нормы ноября. На севере региона днем ожидается +2−7 °C, на юге — до +7−12 °C.

Атмосферные вихри придут в центральные регионы России, местами там прольется небольшой дождь. Температурный фон напомнит начало октября: термометр покажет +8−13 °C.

На Урале в середине недели разыграются снегопады. Постепенно погода смягчится: снег сменится дождями. К пятнице дневные температуры поднимутся до +1−6 °C.

Южная Сибирь начнет период с аномального холода, однако к концу рабочих дней ситуация изменится. Вместе со снегопадами придет потепление, термометры покажут от −3 до +2 °C.

Дальний Восток ощутит дыхание Арктики: холодные воздушные массы принесут осадки. К выходным температура в Приамурье опустится до −5 °C, а на юге Приморья удержится на уровне +1 °C.

В Санкт‑Петербурге в течение недели ожидаются небольшие дожди при температуре +8 °C. В Москве осадки выпадут в четверг при тех же температурных показателях.

