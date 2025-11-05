На Филиппинах наводнение унесло жизни почти 90 человек: видео шторма

Тропический шторм привел к эвакуации более 348 000 жителей. В стране отменили около 80 авиарейсов. Стихия оставила без домов почти 400 000 человек.
Вертолет компании ВВС, который во вторник направлялся в зону бедствия, потерпел крушение в южной части острова. Предположительно шесть членов экипажа погибли.
Эпицентром наводнения стала провинция Себу. Вода затопила нижние этажи жилых домов — жителям пришлось спасаться на крышах. Многие остались без продуктов питания.
В Сети появились видео, где улицы полностью ушли под воду. Поток уносил даже тяжелые контейнеры, которые весили несколько тонн.
Власти отметили, что Себу еще не успела восстановиться после землетрясения 30 сентября. В провинции из-за «Калмаэги» погибли минимум 66 человек. Всего на Филиппинах зафиксировали 89 летальных исходов. 26 жителей числятся пропавшими без вести.
Скорость ветра на острове составила 130 километров в час, местами потоки разгонялись до 180 километров в час. Они сломали стволы деревьев и повредили постройки.
По сведениям Ассоциации туроператоров, на Филиппинах присутствуют 550−600 туристов из России. Они находятся в безопасных зонах, но эксперты не исключают появления сложностей с вылетом из страны.