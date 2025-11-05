На Филиппинах наводнение унесло жизни почти 90 человек: видео шторма

Власти отметили, что Себу еще не успела восстановиться после землетрясения 30 сентября. В провинции из-за «Калмаэги» погибли минимум 66 человек. Всего на Филиппинах зафиксировали 89 летальных исходов. 26 жителей числятся пропавшими без вести.