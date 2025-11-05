Снегопад парализовал движение транспорта на трассе Уфа — Белорецк: видео

Очевидцы поделились видео непогоды, которая обрушилась на Уфу сегодня, 5 ноября. По сообщениям жителей, снег пошел ранним утром и не прекращался в течение дня. Уже к полудню тротуары и проезжая часть покрылись заметным снежным покровом, а деревья и кустарники украсились белыми шапками.