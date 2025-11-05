Снегопад парализовал движение транспорта на трассе Уфа — Белорецк: видео

Сильный снег привел к ухудшению дорожной ситуации: появился гололед. Кроме того, в регионе снизилась видимость. Порывы ветра достигли 15−20 метров в секунду.
Очевидцы поделились видео непогоды, которая обрушилась на Уфу сегодня, 5 ноября. По сообщениям жителей, снег пошел ранним утром и не прекращался в течение дня. Уже к полудню тротуары и проезжая часть покрылись заметным снежным покровом, а деревья и кустарники украсились белыми шапками.
На трассе Уфа — Белорецк движение полностью перекрыли грузовики. Их не смогли объехать даже легковые автомобили. Машинам пришлось разворачиваться и искать другие пути.
Городские службы отреагировали оперативно: на улицы вышли более 170 единиц спецтехники и свыше тысячи работников коммунальных служб. Власти сообщили, что машины приступили к расчистке проезжей части и обработке дорог противогололедными материалами.
В городские дворы отправили 54 единицы техники и 720 сотрудников. Однако из-за сильного снегопада в некоторых районах все еще наблюдаются затруднения с проездом. Местные жители в соцсетях активно обмениваются кадрами заснеженных улиц и советами по безопасной езде.
По прогнозу синоптиков, неблагоприятная ситуация в регионе сохранится до четверга, 6 ноября. Ожидаются мокрый снег, образование ледяной корки на проводах, деревьях, тротуарах и дорогах.