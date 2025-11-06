Очевидцы сообщили о пролетевшем над Москвой ярком болиде

По сообщениям очевидцев, данный космический объект двигался в сторону южной части столицы. По мнению некоторых из них, данное явление могло принадлежать к ежегодно наблюдаемому метеорному потоку под названием Тауриды, который состоит из двух ветвей — Южной (исходит от кометы Энке) и Северной (образуется от астероида 2004 TG10 и пылевые частицы которого можно будет увидеть 11 и 12 ноября).