Очевидцы сообщили о пролетевшем над Москвой ярком болиде

Пользователи социальных сетей 6 ноября начали делиться фотографиями и видеороликами на которых был запечатлен яркий болид (крупный метеор, имеющий угловые размеры, который при пролете оставляет хвост), пролетевший над Москвой. Видео публикует в своем Telegram-канале телеканал RT.

По сообщениям очевидцев, данный космический объект двигался в сторону южной части столицы. По мнению некоторых из них, данное явление могло принадлежать к ежегодно наблюдаемому метеорному потоку под названием Тауриды, который состоит из двух ветвей — Южной (исходит от кометы Энке) и Северной (образуется от астероида 2004 TG10 и пылевые частицы которого можно будет увидеть 11 и 12 ноября).

На распространяемых роликах видно, как в ночном небе резко появляется сине-зеленое тело, которое спустя считанные секунды полета вспыхивает и исчезает.

Профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев, беседуя с «Известиями» 27 октября сообщил, что зафиксированный в небе над столицей летательный объект мог быть космическим мусором. В этот же день в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что это космическое тело, скорость которого составляла от 14 до 30 км/с, могло быть астероидом.