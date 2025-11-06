В ИКИ РАН сообщили о втором крупном выбросе плазмы на Солнце

«На Солнце только что произошел второй крупный выброс плазмы в космос. Ушел к Земле в погоню за первым со скоростью около 1 тыс. км/с», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Данный выброс имеет уровень M, максимум был зафиксирован в 01:07 мск. По информации ученых, этот выброс является более крупным и быстрым, чем предыдущие. В ИКИ РАН добавили, что окончательный прогноз на геомагнитные бури будет готов в ночь на пятницу, 7 ноября.
Ранее, 5 ноября, ученые зафиксировали «красивую» солнечную вспышку уровня M, которая окажет воздействие на Землю в конце недели. Согласно прогнозам ученых, облако плазмы заденет Землю краем в ночь с пятницы на субботу, с 7 на 8 ноября. При этом центральные плотные части выбросов пока направлены мимо нашей планеты, поэтому ожидается умеренное воздействие.