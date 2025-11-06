Европейскую территорию России в четверг накроет волна тепла

В четверг, 6 ноября, большие перемены придут на юг Дальнего Востока. Сегодня во Владивостоке сохранится теплая погода: температура поднимется до +11 °С. Но через сутки столбик термометра упадет до +5 °С.
В Тикси ожидается −21 °С, в Верхоянске — −29 °С, в Якутске — −21 °С. В Чите воздух прогреется до +2 °С, в Благовещенске и Хабаровске — до +1 °С.
Похолодание ожидает юго-восток Сибири. В Горно-Алтайске — −3 °С, в Барнауле и Кемерово — −4 °С. Юго-запад окажется во власти потепления, которое придет со стороны Урала. В Новосибирске сегодня температура составит −7 °С, завтра она поднимется до −1 °С.
На Урал сегодня придет тепло, но интенсивность осадков увеличится. В Перми — +4 °С, в Екатеринбурге — +3 °С, в Уфе — +4 °С, в Оренбурге — +6 °С.
Европейскую территорию страны также порадует тепло. В северных регионах ожидается до +7 °С, в центре — до +10 °С. В Калининграде сегодня разогреет до +12 °С, в Белгороде, Орле, Калуге — до +9 °С, в Пскове — до +10 °С.
На юг России возвращается бархатный сезон. Осадков не ожидается. В Ялте — +16 °С, в Сочи — +19 °С, в Краснодаре — +18 °С.
В Северной столице России — −9−11 °С, облачно, местами небольшой дождь. В Москве — +8−10 °С, вечером ожидаются осадки.
В течение дня с вероятностью 51% на Землю обрушатся магнитные бури. Геомагнитное поле останется в неустойчивом положении.