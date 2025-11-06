Ричмонд
Европейскую территорию России в четверг накроет волна тепла

На Дальнем Востоке циклоны перехватят инициативу. Один принесет снеговые облака в Магаданскую область и на Чукотку, другой приготовит штормовой ветер для Курил и Камчатки.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 63% 756 мм рт. ст. +13°
В четверг, 6 ноября, большие перемены придут на юг Дальнего Востока. Сегодня во Владивостоке сохранится теплая погода: температура поднимется до +11 °С. Но через сутки столбик термометра упадет до +5 °С.

В Тикси ожидается −21 °С, в Верхоянске — −29 °С, в Якутске — −21 °С. В Чите воздух прогреется до +2 °С, в Благовещенске и Хабаровске — до +1 °С.

Похолодание ожидает юго-восток Сибири. В Горно-Алтайске — −3 °С, в Барнауле и Кемерово — −4 °С. Юго-запад окажется во власти потепления, которое придет со стороны Урала. В Новосибирске сегодня температура составит −7 °С, завтра она поднимется до −1 °С.

На Урал сегодня придет тепло, но интенсивность осадков увеличится. В Перми — +4 °С, в Екатеринбурге — +3 °С, в Уфе — +4 °С, в Оренбурге — +6 °С.

Европейскую территорию страны также порадует тепло. В северных регионах ожидается до +7 °С, в центре — до +10 °С. В Калининграде сегодня разогреет до +12 °С, в Белгороде, Орле, Калуге — до +9 °С, в Пскове — до +10 °С.

На юг России возвращается бархатный сезон. Осадков не ожидается. В Ялте — +16 °С, в Сочи — +19 °С, в Краснодаре — +18 °С.

В Северной столице России — −9−11 °С, облачно, местами небольшой дождь. В Москве — +8−10 °С, вечером ожидаются осадки.

В течение дня с вероятностью 51% на Землю обрушатся магнитные бури. Геомагнитное поле останется в неустойчивом положении.