Европейскую территорию России в четверг накроет волна тепла

Европейскую территорию страны также порадует тепло. В северных регионах ожидается до +7 °С, в центре — до +10 °С. В Калининграде сегодня разогреет до +12 °С, в Белгороде, Орле, Калуге — до +9 °С, в Пскове — до +10 °С.