В пятницу на Земле разыграется сильнейшая магнитная буря за последний год

Причиной геомагнитных возмущений станут вспышки на Солнце, которые зарегистрировали приборы 5 ноября. Одному событию присвоили уровень М7.4, другому — М8.65.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Ученые сообщили о выходе на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных областей с темными пятнами. Кроме того, на краю звезды отметили третью активную зону, где зафиксировали мощный выброс плазмы.

Событие уровня М7.4 случилось в среду, 5 ноября, в 14:00 по московскому времени. Вспышка М8.65 произошла в ночь на четверг, 6 ноября, в 01:07 по московскому времени. Скорость вылета плазмы составила почти тысячу километров в секунду. Ученые объяснили, что во время движения облако заряженных частиц догонит и частично сольется с первым выбросом.

Согласно предварительному прогнозу, магнитные бури обрушатся на планету в пятницу, 7 ноября. Пик намечен на середину дня по московскому времени. Однако при расчетах не учитывались характеристики последнего выброса — более точный прогноз, по словам ученых, будет сделан к концу четверга.

Эксперты сравнили текущую ситуацию с событиями, которые происходили 11 и 12 мая в 2024 году. Тогда возмущения геомагнитного поля достигли высшей степени G5: на Землю обрушились подряд несколько огромных по размерам выбросов.

По последним прогнозам, в которых не учитывали крайний выброс, магнитные бури будут уровня G3-G4. Существует высокая вероятность их усиления до G5. Единственный фактор, который способен сгладить ситуацию, — траектория выбросов. Математическая модель показала, что облака заденут Землю по краю. Однако при следующем уточняющем расчете картина способна оказаться совершенно иной.

Сегодня, 6 ноября, геомагнитное поле останется в неустойчивом положении. Вероятность прихода магнитных бурь достигает 51%.