В пятницу на Земле разыграется сильнейшая магнитная буря за последний год

Событие уровня М7.4 случилось в среду, 5 ноября, в 14:00 по московскому времени. Вспышка М8.65 произошла в ночь на четверг, 6 ноября, в 01:07 по московскому времени. Скорость вылета плазмы составила почти тысячу километров в секунду. Ученые объяснили, что во время движения облако заряженных частиц догонит и частично сольется с первым выбросом.