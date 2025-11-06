Очевидцы сняли яркую Бобровую Луну в ночном небе России: фото редкого явления

В народе явление назвали Охотничьей или Бобровой Луной. Оно связано с древними обычаями, когда в этот день устраивали ночную охоту. Лунные лучи хорошо освещали диких животных, которые выходили из нор. Звери становились легкой добычей. Также в ноябре бобры начинали уходить на зимовку — отсюда пошло второе название природного явления.