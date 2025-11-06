Ричмонд
Очевидцы сняли яркую Бобровую Луну в ночном небе России: фото редкого явления

Лунный диск в ночь на 6 ноября был ярче на 16% и крупнее на восемь процентов. Пик пришелся на дневные часы, 16:20 по московскому времени.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Полнолуние в Москве
Источник: РИА "Новости"

Ночью спутник Земли продолжал радовать ярким свечением. Наслаждаться зрелищем можно было без специального оборудования. Но для четких снимков специалисты рекомендовали использовать телескоп. В этот период расстояние между Землей и ее спутником достигло минимума, около 357 000 километров.

Красивые кадры сделала фотограф из Рязани. Для этого она использовала смартфон с приближением x100.

С необычного ракурса снял Бобровую Луну житель Подмосковья. Городской ландшафт гармонично дополнил картину.

Суперлуние запечатлели на камеру в Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге. За ним наблюдали во Владимире и на Камчатке.

В народе явление назвали Охотничьей или Бобровой Луной. Оно связано с древними обычаями, когда в этот день устраивали ночную охоту. Лунные лучи хорошо освещали диких животных, которые выходили из нор. Звери становились легкой добычей. Также в ноябре бобры начинали уходить на зимовку — отсюда пошло второе название природного явления.