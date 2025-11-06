Сотни жертв и тысячи разрушенных зданий: где сейчас шторм «Калмаэги»

По сведениям региональной метеорологической службы, шторм располагается примерно в 355 километрах к северо-западу от острова Паг-Аса. Однако в прибрежных зонах сохраняются волны до четырех метров в высоту.

По словам президента Филиппин, тайфун « опустошил страну, особенно Себу». Он добавил, что новый ураган «Фунг-Вонг», который обрушится на остров примерно 10 ноября, ухудшит ситуацию.

«Калмаэги» привел к гибели 114 жителей, еще 127 человек числятся пропавшими без вести. Всего в стране от стихии пострадали около двух миллионов филиппинцев.