Сотни жертв и тысячи разрушенных зданий: где сейчас шторм «Калмаэги»

По сведениям региональной метеорологической службы, шторм располагается примерно в 355 километрах к северо-западу от острова Паг-Аса. Однако в прибрежных зонах сохраняются волны до четырех метров в высоту.
По словам президента Филиппин, тайфун «опустошил страну, особенно Себу». Он добавил, что новый ураган «Фунг-Вонг», который обрушится на остров примерно 10 ноября, ухудшит ситуацию.
Шторм «Калмаэги» в четверг направился в сторону Вьетнама. По расчетам, наибольшая опасность грозит городам Нячанг, Куангнгай, провинциям Зялай и Даклак. В этих регионах объявили наивысший класс опасности.
По прогнозу синоптиков, 6 ноября там начнутся ливни. В среднем выпадет от 200 до 400 миллиметров влаги, местами ожидается 600 миллиметров. К вечеру четверга сила ветра достигнет 10−12 баллов, возможны порывы до 14−16 баллов. Жителей прибрежных районов предупредили об угрозе волн высотой до 12 метров.
Ассоциация туроператоров России сообщила, что во Вьетнаме объявили эвакуацию туристов с островов возле Нячанга. После организованного вывоза людей транспортное сообщение будет приостановлено — покинуть опасную зону не получится.